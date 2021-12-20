«Мы вернёмся и будем сильнее». Александр Поварницын опубликовал пост после этапа в Анси

Российский биатлонист Александр Поварницын опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения четвёртого этапа Кубка мира в Анси (Франция).

«Я очень рад уйти на небольшой перерыв с мыслью о том, что мне ещё предстоят баталии на Кубке мира! Спасибо всей нашей команде за каждодневный труд! Спасибо вам, нашим преданным болельщикам, за поддержку! Мы вернёмся и будем ещё сильнее. Спасибо Франции за то, что каждый день дарили атмосферу незабываемого праздника биатлона! Всех с наступающими праздниками!» — написал Поварницын.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Поварницына

Вчера, 19 декабря, Александр занял 22-е место в масс-старте, допустив два промаха. В общем зачёте Кубка мира Поварницын идёт 32-м.