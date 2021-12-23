«Бред! Ужасно!» Анфиса Резцова — об участии трансгендеров в Олимпийских играх

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась об участии трансгендеров в Олимпийских играх.

«Бред! Ужасно! Этого не должно быть. Полностью поддерживаю президента. Я категорически против. На это тошно и блевотно смотреть», — заявила прославленная спортсменка в интервью «Спорт-экспрессу».

Ранее во время традиционной ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин высказался об участии трансгендеров в Олимпийских играх и упомянул, что они вытесняют из соревнований спортсменок. Президент призвал сохранять во всем здравый смысл.

Напомним, на Олимпиаде в Токио выступила первая в истории спортсмен-трансгендер Лорел Хаббард. Смену пола она совершила в 35 лет, а впервые как женщина выступила на международном уровне в 2017 году в возрасте 39 лет.