Лессер и Хеттих выиграли масс-старт на «Рождественской гонке», россияне — третьи

Немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Янина Хеттих выиграли первую часть «Рождественской гонки» в Рупольдинге – масс-старт.

В борьбе за второе место россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев уступили украинцам Юлии Джиме и Дмитрию Пидручному.

«Рождественская гонка» чуть позже продолжится гонкой пасьютом.

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия

Масс-старт

1. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

2. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

3. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

4. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

5. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

6. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

7. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

8. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

9. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.