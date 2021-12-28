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Лессер и Хеттих выиграли масс-старт на «Рождественской гонке», россияне — третьи

Лессер и Хеттих выиграли масс-старт на «Рождественской гонке», россияне — третьи
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Немецкие биатлонисты Эрик Лессер и Янина Хеттих выиграли первую часть «Рождественской гонки» в Рупольдинге – масс-старт.

В борьбе за второе место россияне Евгения Буртасова и Матвей Елисеев уступили украинцам Юлии Джиме и Дмитрию Пидручному.

«Рождественская гонка» чуть позже продолжится гонкой пасьютом.

Биатлон. «Рождественская гонка». Рупольдинг, Германия
Масс-старт

1. Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.
2. Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.
3. Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.
4. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.
5. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.
6. Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.
7. Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.
8. Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.
9. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.
10. Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

Биатлон. Рождественская гонка 2021. Рупольдинг, Германия
Масс-старт
28 декабря 2021, вторник. 20:15 МСК
Окончено
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