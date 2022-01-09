Биатлон, мужчины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:30 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, россиянин Александр Логинов. Участие в гонке также примут россияне Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Саид Каримулла Халили и Максим Цветков.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 145.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 134.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 132.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 130.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 97.
7. Антон Смольский (Беларусь) — 96.
8. Тарьей Бё (Норвегия) — 89.
9. Теро Сеппяля (Финляндия) — 83.
10. Симон Детьё (Франция) — 81...
21. Александр Логинов (Россия) — 57.
22. Карим Халили (Россия) — 56...
28. Александр Поварницын (Россия) — 40.
29. Василий Томшин (Россия) — 38...
41. Даниил Серохвостов (Россия) — 16.
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