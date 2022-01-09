Биатлон, мужчины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 9 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 14:30 мск.



В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 2.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, россиянин Александр Логинов. Участие в гонке также примут россияне Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Саид Каримулла Халили и Максим Цветков.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 145.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 134.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 132.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 130.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 113.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 97.

7. Антон Смольский (Беларусь) — 96.

8. Тарьей Бё (Норвегия) — 89.

9. Теро Сеппяля (Финляндия) — 83.

10. Симон Детьё (Франция) — 81...

21. Александр Логинов (Россия) — 57.

22. Карим Халили (Россия) — 56...

28. Александр Поварницын (Россия) — 40.

29. Василий Томшин (Россия) — 38...

41. Даниил Серохвостов (Россия) — 16.