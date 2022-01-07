Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Алимбекова вернулась в тройку, Резцова — 11-я

На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 245.

2. Анна Сола (Беларусь) — 238.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 201.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 193.

5. Эльвира Эберг (Швеция) — 186.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 161.

7. Анаис Бескон (Франция) — 160.

8. Анаис Шевалье (Франция) — 146...

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 133.

10. Денизе Херрманн (Швеция) — 118.

11. Кристина Резцова (Россия) — 117...

29. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 65...

32. Ирина Казакевич (Россия) — 57...

36. Светлана Миронова (Россия) — 52.

37. Валерия Васнецова (Россия) — 49.