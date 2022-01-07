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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женщины, зачёт спринтов

Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Алимбекова вернулась в тройку, Резцова — 11-я
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На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская спринтерская гонка с двумя огневыми рубежами. Победу одержала норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд, допустившая один промах. Второе место поделили белоруска Анна Сола и француженка Жулия Симон, показавшие одинаковый результат. При этом Сола допустила два промаха, а Симон — один.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая лидировала после лёжки, но допустила два промаха на стойке и в итоге стала седьмой.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 245.
2. Анна Сола (Беларусь) — 238.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 201.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 193.
5. Эльвира Эберг (Швеция) — 186.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 161.
7. Анаис Бескон (Франция) — 160.
8. Анаис Шевалье (Франция) — 146...
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 133.
10. Денизе Херрманн (Швеция) — 118.
11. Кристина Резцова (Россия) — 117...
29. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 65...
32. Ирина Казакевич (Россия) — 57...
36. Светлана Миронова (Россия) — 52.
37. Валерия Васнецова (Россия) — 49.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021-2022
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