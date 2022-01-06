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Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии Латыпова, сдавшего положительный тест на ковид

Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии Латыпова, сдавшего положительный тест на ковид
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о состоянии биатлониста сборной России Эдуарда Латыпова. Перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) Латыпов сдал положительный тест на наличие в организме коронавирусной инфекции.

«Не производил впечатления человека, у которого ковид. Эдику здоровья. Симптомов у него нет. Но, возможно, это и ложноположительный тест. Хотя с этим делом тоже могут быть проблемы.

IBU очень доверяет своей лаборатории. Но пересдавать нужно Латыпову как можно скорее. Главное, чтобы не перенесли весь этап для сборной России из-за этого теста», — рассказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт с 7 по 9 января.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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