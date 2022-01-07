Елена Вайцеховская: похоже, без Латыпова нам не заработать полной квоты на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка 1976 года в прыжках в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с положительным тестом на коронавирус у российского биатлониста Эдуарда Латыпова. Он будет вынужден пропустить этап Кубка мира в Оберхофе, который стартует сегодня, 7 января.

«У Эдика Латыпова второй положительный тест, и теперь сборная может угодить в крайне затруднительное положение: заявить Латыпова в состав, не зная, как поведёт себя организм спортсмена, если он действительно заражён омикроном или другой вариацией популярной ныне болезни — большой риск.

Не заявлять — значит, лишить команду сильнейшего на текущий момент спортсмена, не говоря уже о том, что этот сильнейший на текущий момент спортсмен лишается возможности поехать на Игры. В общем, та самая ситуация, когда хороших ходов нет в принципе… И, похоже, без Латыпова нам не заработать полной квоты на Олимпиаду. Это выяснится уже через неделю», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.