Россия завоевала первую золотую медаль в биатлоне с 24 января 2021 года
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Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это первое золото России в биатлоне (с учётом эстафет) с 24 января 2021 года. Тогда победу в эстафете в Антхольце одержала женская национальная команда (Евгения Буртасова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина), опередившая немок и француженок.
Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1)
2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2)
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1)
...6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0)
...8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2)
...37. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3)
...42. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4).
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- 7 января 2022
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