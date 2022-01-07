Россия завоевала первую золотую медаль в биатлоне с 24 января 2021 года

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Это первое золото России в биатлоне (с учётом эстафет) с 24 января 2021 года. Тогда победу в эстафете в Антхольце одержала женская национальная команда (Евгения Буртасова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина), опередившая немок и француженок.

Биатлон. Кубок мира. Оберхоф (Германия). Спринт, 10 км. Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 27:00.8 (1)

2. Эмильен Жаклен (Франция) + 6,5 (2)

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 15,1 (1)

...6. Антон Бабиков (Россия) + 23,0 (0)

...8. Даниил Серохвостов (Россия) + 25,8 (2)

...37. Александр Поварницын (Россия) + 1:48.0 (3)

...42. Саид Каримулла Халили (Россия) + 1:56.8 (4).