Ярошенко: Логинов приятно удивил. Гонка была немного лотерейной, но лидеры стреляли хорошо

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Антон Бабиков стал шестым, Даниил Серохвостов — восьмым.

«Логинов приятно удивил. Не скажу, что был прям уверен, что он победит. Погода, конечно, была собачьей. Гонка немного лотерейная, но тем не менее лидеры стреляли хорошо.

Также рад за Бабикова, это придаст ему дополнительной мотивации, веры в себя. Серохвостов — молодец, посмотрим гонку преследования в воскресенье. Пока только первый шаг, надо закрепляться. Хотелось бы, чтобы была поступательность движения вверх. Функциональное состояние говорит о том, что тот же Серохвостов может бороться и за попадание в призы. Это здорово!» — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.