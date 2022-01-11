Шипулин — о смерти Алябьева: сегодня российский биатлон понёс невосполнимую утрату

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался о смерти двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Анатолия Алябьева. Он ушёл из жизни в возрасте 70 лет.

«Анатолий Алябьев был выдающимся спортсменом, замечательным и отзывчивым человеком, который служил примером для нескольких поколений биатлонистов. Сегодня российский биатлон понёс невосполнимую утрату. Мои искренние соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича...» — написал Шипулин в своём «инстаграме».

Анатолий Алябьев — двукратный олимпийский чемпион 1980 года, дважды бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. С 1990 по 1998 год работал тренером в сборной России по биатлону. Был профессором, кандидатом педагогических наук, членом совета Союза биатлонистов России.