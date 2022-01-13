«Так нельзя». Кристина Резцова разобрала свои ошибки в спринте на этапе КМ в Рупольдинге

Биатлонистка сборной России Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Спортсменка допустила два промаха и заняла 20-е место.

«На стойку пришла за Кайшевой (Ульяной Нигматуллиной. — Прим. «Чемпионата») и старалась убежать скорее следом за ней. На лёжке, по-моему, Бескон уходила передо мной. Короче говоря, обращала внимание на соперниц, чего делать категорически нельзя.

Ход, как обычно в этом сезоне, в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. В конце стрельбы уже «убегала в гонку», торопилась, отсюда промахи. Такая ошибка часто встречается у меня в последнее время. Хотя… Это всё были незакрывшиеся габариты. И это куда более обидно, чем если бы целая группа выстрелов ушла куда-то в сторону. В общем, недовольна собой», — приводит слова Резцовой Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.



