Тренер сборной России рассказал о состоянии Латыпова, сидящего на карантине в Оберхофе
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Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как себя чувствует биатлонист национальной команды Эдуард Латыпов. Спортсмен ещё перед этапом в Оберхофе на минувшей неделе заразился коронавирусом, из-за чего пропускает ближайшие старты. Он остался там на карантине.
«Латыпов — хорошо. Вчера уже нагрузку побольше ему дали. Сказал, что чувствует себя прекрасно. Симптомов как не было, так и не появилось. У него «омикрон», он действительно переносится легче, чем другие типы коронавируса», — рассказал Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 13 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) состоится мужской спринт. Начало соревнований — в 16:30 мск.
Расписание всех гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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