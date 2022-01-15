Эдуард Латыпов: было очень приятно, что Лессер сделал такой жест добра

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, заразившийся коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе, рассказал о своём самочувствии и поблагодарил немецкого коллегу Эрика Лессера за помощь.
«Чувствую себя хорошо, всё нормально. Переносится всё бессимптомно. Состояние рабочее. У меня есть ежедневная двухчасовая тренировка, когда я могу выходить на улицу, заниматься в безлюдных местах, спокойно тренироваться и возвращаться в отель. Использую для этого запасной выход, где я не пересекаюсь ни с кем из постояльцев.
Утро начинается с небольшой зарядки, с гимнастики. Потом завтрак. Собираюсь на тренировку, два часа работаю на улице. Потом обедаю, послеобеденный сон. Вторая тренировка у меня на велосипеде, который передал Эрик Лессер. Также делаю другую необходимую работу из того, что можно было придумать в комнате – резинки, тренаж. Так проходит мой тренировочный день в гостиничном номере.
На официальной тренировке Эрик сам подошёл к Антону Бабикову и предложил свою помощь. У них хороший контакт, они часто общаются. Лессер сказал Антону, чтобы он спросил у меня, нуждаюсь ли я в велосипеде, и я ответил «да». Честно говоря, мне было очень приятно об этом узнать. Мы все спортсмены, все понимаем, что нужно постоянно готовиться, тем более в моей ситуации. Мне было очень приятно, что Лессер сделал такой жест добра.
Чем думаю заняться после окончания карантина? Отправлюсь в Антхольц, буду готовиться к гонкам. Верю, что я верну ту форму, которая у меня была, и поеду на Олимпиаду», — сказал Латыпов в интервью сайту Союза биатлонистов России.
- 15 января 2022
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