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Антон Смольский: счастлив дарить цветы несколько раз в неделю

Антон Смольский: счастлив дарить цветы несколько раз в неделю
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Белорусский биатлонист Антон Смольский опубликовал пост в своём «инстаграме» после завоевания бронзовой медали в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Отличный день! Отличная неделя! Счастлив дарить цветы несколько раз в неделю», — написал Смольский.

Пост доступен в «инстаграме» Антона Смольского.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Гонка преследования. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 31.30,6 (2).
2. Александр Логинов (Россия) + 8,8 (1).
3. Антон Смольский (Беларусь) + 13,1 (2).

В общем зачёте Кубка мира 25-летний Смольский занимает седьмое место, на 17 очков отставая от Логинова. Седьмой этап Кубка мира пройдёт в Антхольце (Италия) с 20 по 23 января.

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