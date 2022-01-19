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Стали известны результаты тестов сборной России на коронавирус перед этапом КМ в Антхольце

Стали известны результаты тестов сборной России на коронавирус перед этапом КМ в Антхольце
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Сборная России по биатлону сдала тесты на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира в Антхольце (Италия). Результаты у всех отрицательные. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин. В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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