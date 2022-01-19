Бабиков не смирился со статусом запасного на Олимпиаде в Пекине-2022

Российский биатлонист Антон Бабиков не смирился со статусом запасного на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
«Я себя ещё не успокаивал, не объяснял причины этого. Такое волнообразное, на самом деле, ощущение, потому что в Оберхофе всё было прекрасно. И тут буквально одна гонка, которая ставит крест… Это тяжелее (воспринимается. — Прим. «Чемпионата»). У меня были сезоны с постоянным плохим самочувствием, а сейчас… Я пока с этим не смирился и не собираюсь мириться, пока не начнётся Олимпиада.
(Насчёт функций запасного в команде. — Прим. «Чемпионата») Я ничего не знаю, с нами никто не разговаривал на эту тему. Пока мы соревнуемся здесь (в Антхольце. — Прим. «Чемпионата»). Что будет дальше – покажет время», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».
В мужскую олимпийскую сборную России вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасные — Александр Поварницын и Бабиков.
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