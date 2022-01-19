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А. Резцова: продление карантина — трагедия для Латыпова. Всё четырёхлетие коту под хвост

А. Резцова: продление карантина — трагедия для Латыпова. Всё четырёхлетие коту под хвост
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала информацию, что биатлонист Эдуард Латыпов будет вынужден ещё восемь дней провести на карантине перед вылетом на Олимпийские игры в Пекин (Китай). Спортсмен заразился коронавирусом перед этапом Кубка мира в Оберхофе (Германия) в начале января.

«Это огромная проблема для Латыпова. Эдик будет не уверен сам в себе. Как выступать без стартов? Он рискует поехать на Олимпиаду просто запасным. Это очень плачевно. Просто ужасно. У него никаких симптомов, куча отрицательных тестов. Эта ерунда сделала так, что каждая страна сама себе хозяйка.

Для Латыпова это катастрофа. Всё четырёхлетие коту под хвост. Настоящая трагедия. Он лидер команды. Ладно бы он болел с температурой», — сказала Резцова с беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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