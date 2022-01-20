Текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце

Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Карим Халили, получивший 18-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (26-й), Антон Бабиков (30-й), Александр Поварницын (53-й), Даниил Серохвостов (78-й) и Максим Цветков (99-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе выйдет на старт 58-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 44-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.
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