Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Антхольц, Антерсельва, индивидуальная гонка, мужчины, текстовая онлайн-трансляция

Текстовая онлайн-трансляция индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце
Комментарии

Сегодня, 20 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первым из россиян в гонку отправится Карим Халили, получивший 18-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Логинов (26-й), Антон Бабиков (30-й), Александр Поварницын (53-й), Даниил Серохвостов (78-й) и Максим Цветков (99-й).

Лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе выйдет на старт 58-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 44-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.

Новость по теме
Расписание трансляций 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Антхольце
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022