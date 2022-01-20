Й. Бё показал лучший ход в индивидуальной гонке Антхольца. Логинов проиграл полторы минуты

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Старший брат Тарьей уступил ему 15,1 секунды, а лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе — 53,5 секунды.

Лучший ход среди россиян показал Александр Логинов, который стал девятым по этому показателю и был медленнее младшего Бё на 1 минуту 39 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия

Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 44.03,2.

2. Тарьей Бё (Норвегия) +15,1.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +53,5.

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,3.

5. Бенедикт Долль (Германия) +1.01,5.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.07,1.

7. Симон Детьё (Франция) +1.16,7.

8. Адам Вацлавик (Чехия) +1.38,3.

9. Александр Логинов (Россия) +1.39,0.

10. Фабьен Клод (Франция) +1.45,3...

13. Саид Каримулла Халили (Россия) +2.00,6...

16. Антон Бабиков (Россия) +2.13,0.