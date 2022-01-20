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Й. Бё показал лучший ход в индивидуальной гонке Антхольца. Логинов проиграл полторы минуты

Й. Бё показал лучший ход в индивидуальной гонке Антхольца. Логинов проиграл полторы минуты
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал самым быстрым на лыжне в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Старший брат Тарьей уступил ему 15,1 секунды, а лидер общего зачёта Кубка мира, француз Кентен Фийон Майе — 53,5 секунды.

Лучший ход среди россиян показал Александр Логинов, который стал девятым по этому показателю и был медленнее младшего Бё на 1 минуту 39 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия
Мужчины. Индивидуальная гонка, 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 44.03,2.
2. Тарьей Бё (Норвегия) +15,1.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +53,5.
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +55,3.
5. Бенедикт Долль (Германия) +1.01,5.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +1.07,1.
7. Симон Детьё (Франция) +1.16,7.
8. Адам Вацлавик (Чехия) +1.38,3.
9. Александр Логинов (Россия) +1.39,0.
10. Фабьен Клод (Франция) +1.45,3...
13. Саид Каримулла Халили (Россия) +2.00,6...
16. Антон Бабиков (Россия) +2.13,0.

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