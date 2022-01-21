Эдуард Латыпов — о карантине: две недели были не такие весёлые

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился впечатлениями от возвращения в расположение сборной России после карантина, который он отбыл по причине заражения коронавирусом.

«Радостно вновь здесь оказаться. Две недели были не такие весёлые. Настроение отличное, тренировка прошла хорошо. Самочувствие неплохое, но высота здесь есть, и она чувствуется. Риск заболеть и сейчас есть в любом случае — болезней много. Сейчас надо придерживаться правил, предохраняться и беречь своё здоровье перед Олимпиадой. Дотерпеть, отбежать Олимпиаду и показать хороший результат», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Латыпов пропустил этапы Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Сегодня, 21 января, в Антхольце пройдёт женская индивидуальная гонка.