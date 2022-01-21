Эмильен Жаклен снялся с этапа Кубка мира в Антхольце

Французский биатлонист Эмильен Жаклен объявил, что пропустит оставшиеся гонки этапа Кубка мира в Антхольце. В программе соревнований остались масс-старт и эстафета. В индивидуальной гонке, которая состоялась вчера, 20 января, Жаклен занял десятое место.
«Конец уик-энда, и меня не будет ни в масс-старте, ни в эстафете. Неприятно, что я не смогу защитить красную майку. Придётся смотреть гонки, а не участвовать в них. Но тело и голова сейчас не работают как надо. Почему? Трудно сказать.
Встретимся на Олимпиаде. К тому времени я сделаю всё возможное, чтобы вернуться таким же сильным, каким был на старте сезона. Не собираюсь сдаваться, рассчитывайте на меня», — написал француз в своём «инстаграме».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
- 21 января 2022
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