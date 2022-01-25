Рёйселанд и Экхофф представят Норвегию в смешанной эстафете на ОИ вместе с братьями Бё

Норвежские биатлонистки Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф составят компанию Тарьей и Йоханнесу Бё в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Nettavisen, ссылаясь на пресс-релиз национальной федерации.

Таким образом, норвежская четвёрка уже сейчас может начать подготовку к гонке, которая станет первым стартом биатлонистов на зимних Играх в Китае.

Этот состав норвежской сборной уже имеет опыт совместных успешных выступлений. В 2020 году эта четвёрка завоевала золотые награды этапа Кубка мира в итальянской Антерсельве. На прошлогоднем чемпионате мира в Поклюке Тарьей Бё уступил место в составе Стурле Холму Легрейду.

Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году норвежцы праздновали успех в смешанной эстафете. Золотые медали завоевали Рёйселанд, Экхофф, Йоханнес Бё и Эмиль Хегле Свендсен.