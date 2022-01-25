Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧЕ в Арбере

Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Арбере (Германия), которая пройдёт завтра, 26 января. За национальную команду побегут Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов и Пётр Пащенко, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Также сообщается, что женский состав тренеры назовут после официальной тренировки.
Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований
26 января
12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.
16:00 – индивидуальная гонка, женщины.
28 января
12:30 – спринт, мужчины.
16:00 – спринт, женщины.
29 января
12:30 – гонка преследования, мужчины.
15:30 – гонка преследования, женщины.
30 января
12:30 – смешанная эстафета.
15:30 – сингл-микст.
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