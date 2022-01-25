Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧЕ в Арбере

Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую индивидуальную гонку на чемпионате Европы в Арбере (Германия), которая пройдёт завтра, 26 января. За национальную команду побегут Антон Бабиков, Александр Поварницын, Василий Томшин, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов и Пётр Пащенко, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Также сообщается, что женский состав тренеры назовут после официальной тренировки.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия. Расписание соревнований

26 января

12:15 мск – индивидуальная гонка, мужчины.

16:00 – индивидуальная гонка, женщины.

28 января

12:30 – спринт, мужчины.

16:00 – спринт, женщины.

29 января

12:30 – гонка преследования, мужчины.

15:30 – гонка преследования, женщины.

30 января

12:30 – смешанная эстафета.

15:30 – сингл-микст.