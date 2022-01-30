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«Резерв есть резерв». Зайцева прокомментировала результаты россиянок на ЧЕ

«Резерв есть резерв». Зайцева прокомментировала результаты россиянок на ЧЕ
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала неудачные результаты российских биатлонисток в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере.

«Думаю, ничего страшного сегодня не произошло. Наши спортсменки уже все отобрались на Олимпиаду. Резерв и есть резерв. Они же перед этим неплохо пробежали. День на день не приходится. Судить по одной гонке не будем. Самое главное, что они участвуют в соревнованиях, набираются опыта, а также зарабатывают важные для себя очки. Бегают и бегают», — приводит слова Зайцевой «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 января на чемпионате Европы в немецком Арбере прошла женская гонка преследования. Лучшей из россиянок в ней стала допустившая пять промахов Лариса Куклина, которая заняла пятое место и проиграла победительнице, выступающей под флагом Молдавии Алине Стремоус, 1 минуту и 32,6 секунды.

Евгения Буртасова финишировала 11-й, Анастасия Шевченко стала 17-й, Наталья Гербулова — 26-й, Виктория Сливко — 38-й.

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