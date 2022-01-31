А. Резцова: поставила задачу Кристине на Игры. За золото она не готова бороться

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, какую задачу она поставила дочери Кристине на стартующих в Пекине 4 февраля Олимпийских играх.
«Беспокоит ли меня, что на этапах Кубка мира в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце Кристине удалось финишировать в десятке всего дважды? Нет. Я ей поставила задачу на Олимпиаду, и моя девочка её обязательно выполнит. Взять бронзу. Так и сказала дочери: «Кристиш, самое лучшее, что может быть, — третье место». За золото она ещё не готова бороться. Немного сыровата. В чём это проявляется? Сложно объяснить. Я это вижу как профессионал. Ещё чуть-чуть не хватает до побед.
Думаю, что ставку надо делать на спринт. Она такой же плохой стрелок, как и я, поэтому далеко не все выступления получаются удачными. А с двумя огневыми рубежами Кристина должна справиться. Кроме того, это гонка с раздельного старта, и ей будет проще рассчитать свои силы. А в контактных соревнованиях она заводится на дистанции, что не совсем правильно. Она девочка с характером, резкая, целеустремлённая. Всегда хочет быть первой. Стремится всех обойти на трассе, убежать. Но это не всегда хорошо. В итоге не получается нормально отработать на огневых рубежах. Так что гонки преследования, например, не для неё. Но я только предполагаю. Чем всё закончится на Олимпиаде — никто не знает», — сказала Резцова в интервью RT.
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