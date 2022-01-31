Чемпион мира 2020 года, победитель этапов Кубка мира российский биатлонист Александр Логинов оценил качество снега на олимпийской трассе в Пекине (Китай).

«Он может быть не как мука, но это снег на самом деле жёсткий. Понятно, что он весь перемороженный, потому что ночью 20-25 градусов. Очень сильный постоянный ветер. Днём хоть и солнце, но всё равно температура выше минус восьми или десяти градусов не поднимается. Поэтому трасса – ну не как асфальт, но жёсткая как стол. Ещё насчёт песка: здесь приехали организаторы уже, они начали делать контрольные отсечки. Они пилят полосы, чтобы прокладывать там провода, и я заметил, что в нижних слоях трассы действительно грязно», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонную программу откроет смешанная эстафета, которая пройдёт 5 февраля.