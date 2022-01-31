Максим Цветков: несколько раз наблюдал, как по олимпийской трассе летают пакеты

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Максим Цветков поделился первыми впечатлениями от трассы, на которой пройдут биатлонные соревнования в рамках Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«По поводу пыли, грязи и песка, так особо не видно, что трасса какая-то тёмная, коричневая. Чтоб прямо песок. Зато я несколько раз наблюдал, как пакеты летают по трассе», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Текущий сезон Цветков начинал с соревнований в России, после чего выступил на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), где дважды финишировал третьим. Далее отобрался на Кубок мира, где его лучший результат – 9-е место в гонке преследования.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Биатлонную программу откроет смешанная эстафета, которая пройдёт 5 февраля.