Евгения Буртасова прилетела на Олимпиаду-2022 в Пекин

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прилетела на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай). Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале. В составе сборной России Буртасова заменит заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Напомним, Васнецова вместе с Ириной Казакевич и старшим тренером Михаилом Шашиловым прилетела в Пекин позднее других членов сборной. Они не смогли вылететь первым рейсом из-за проблем с документами. В Пекине Валерия сдала два положительных теста на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.