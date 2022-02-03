Антон Смольский показал, как тренируется при -17 градусах на ОИ-2022 в Пекине. Фото

Биатлонист сборной Беларуси Антон Смольский выложил в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. Спортсмен показал, как тренируется при температуре воздуха -17 градусов Цельсия в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Фото: «инстаграм» антона смольского
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
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