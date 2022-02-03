Дмитрий Лазовский рассказал, что больше всего смущает его на тренировках на ОИ-2022

Биатлонист сборной Беларуси Дмитрий Лазовский рассказал, что больше всего смущает его на тренировках в Чжанцзякоу, где пройдут соревнования по биатлону в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«К морозам уже потихоньку адаптировался. Например, в среду мы не ездили на стадион, и я, гуляя днём под солнышком в деревне, чувствовал себя очень-очень комфортно. Да и во время тренировок больше смущает не мороз, а ледяной ветер.

А настраиваюсь, к моей радости, на все гонки, кроме — к моему сожалению — смешанной эстафеты!» — приводятся слова Дмитрия Лазовского в телеграм-канале «Референт рая».

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