Цветков: первые две ночи пришлось поспать в термобелье

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал об адаптации к условиям Пекина (Китай), где пройдут Олимпийские игры. Спортсмен уже опробовал олимпийскую трассу. Также он рассказал, что в Олимпийской деревне действительно было холодно в первые дни.



«В принципе, лыжи ещё более-менее едут. Нет такого, как бывает в России, что выходишь в минус 20 и снег под лыжами скрипит. Вот такого не было пока что. Первые две ночи пришлось поспать в термобелье. Я даже в шапке спал. Но сейчас всё хорошо, принесли отопитель, и мы нашли, как ещё можно обогревать комнату», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Ранее о холоде в Олимпийской деревне говорил шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон.

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