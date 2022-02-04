Динара Алимбекова отреагировала на предположения о её проблемах с винтовкой перед ОИ-2022

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова оценила реакцию на её пост о винтовке перед стартом Игр в Пекине. Спортсменка разместила снимок с винтовкой и написала: «Уж я к ней и так и этак». Болельщики предположили, что Динара намекнула на проблемы со стрельбой перед началом Олимпиады.

«Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но у меня нет никаких проблем с винтовкой! Как и с точностью. Подстраиваюсь под ветер, пусть иногда он бывает очень сильный, а порой затихает чуть ли не до штиля. Делаю поправки, «выношу», всё замечаю, стараюсь быстро реагировать на любое изменение.



Разумеется, постоянно идёт и подсказ наставников. На тренировке для смешанной эстафеты присутствовали специалисты из мужской команды, тоже оказавшие помощь. Да и можно было подслушать, что говорилось ребятам!



Так что, надо было полностью послушать песню, что звучала и в фильме «Белые росы». Там ведь речь идёт о том, что «обломал немало веток, наломал немало дров». Отсылка к моим четвёртым местам. Хватит! Да и снимок мне понравился. Нас до этого мало фотографировали, и вот приехал мастер, работающий на этапах Кубка мира», — приводятся слова Алимбековой в телеграм-канале «Референт Рая».