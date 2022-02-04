Валерии Васнецовой, находящейся в карантинном отеле, улучшили рацион питания после жалоб

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, находящаяся в карантинном отеле, получила улучшенный рацион питания после жалоб в социальных сетях. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
Аверьянов поделился фотографией, которую получил от биатлонистки. Васнецова подписала её: «Спасибо».
Напомним, 30 января стало известно, что российская биатлонистка Валерия Васнецова не сможет выступить на Олимпийских играх 2022 года. Причиной стали два положительных теста на коронавирус.
Завтра, 5 февраля, в Пекине пройдёт смешанная биатлонная эстафета. За российскую команду побегут Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка стартует в 12:00 мск.
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