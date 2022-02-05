Биатлон, Олимпиада-2022: когда начнётся смешанная эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоится смешанная эстафета в биатлоне. Начало гонки запланировано на 12:00 мск.
В прямом эфире смешанную эстафету покажет Первый канал. За сборную России выступят: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
В нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону была проведена одна смешанная эстафета. На этапе в Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место. Победу одержала Норвегия.
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