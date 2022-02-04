Эмильен Жаклен: перехожу в режим сумасшедшего

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый старту зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).

«Перехожу в режим сумасшедшего», — подписал снимки с тренировки Жаклен.

Публикация доступна в «инстаграме» Эмильена Жаклена.

Биатлонные соревнования в Пекине откроет смешанная эстафета. Она состоится завтра, 5 февраля, в 12:00 мск. Сборную Франции в гонке представят Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Жаклен и Кентен Фийон-Майе.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная Франции заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав 15 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.

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