Эмильен Жаклен: перехожу в режим сумасшедшего

Трёхкратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен опубликовал в «Инстаграме» пост, посвящённый старту зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай).
«Перехожу в режим сумасшедшего», — подписал снимки с тренировки Жаклен.
Публикация доступна в «инстаграме» Эмильена Жаклена.
Биатлонные соревнования в Пекине откроет смешанная эстафета. Она состоится завтра, 5 февраля, в 12:00 мск. Сборную Франции в гонке представят Анаис Шевалье-Буше, Жулия Симон, Жаклен и Кентен Фийон-Майе.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная Франции заняла девятое место в медальном зачёте, завоевав 15 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых.
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