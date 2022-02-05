Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Глава пресс-службы СБР: на завтрак у Васнецовой появились йогурты, лосось

Глава пресс-службы СБР: на завтрак у Васнецовой появились йогурты, лосось
Комментарии

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о ситуации с биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая жаловалась на питание в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка сдала два положительных теста на коронавирус после прилёта в Пекин и была помещена на карантин.

«Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть.

Результаты её тестов тоже наконец до нас дошли, пока не такие хорошие, как хотелось бы, но положительная динамика есть. Рассчитываем, что сегодня-завтра Лере поставят в номер велотренажёр и организуют прогулку на воздухе (хоть последнее и запрещено правилами). Лера уже улыбается, и это самое главное», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Валерия Васнецова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Валерия Васнецова, биатлон — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт смешанная биатлонная эстафета. Начало — в 12:00 мск.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Новость по теме
Васнецова — о еде в карантинном отеле на Олимпиаде: приносят ужас. Почему такое отношение?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022