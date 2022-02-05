Глава пресс-службы СБР: на завтрак у Васнецовой появились йогурты, лосось

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о ситуации с биатлонисткой Валерией Васнецовой, которая жаловалась на питание в карантинном отеле на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка сдала два положительных теста на коронавирус после прилёта в Пекин и была помещена на карантин.

«Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть.

Результаты её тестов тоже наконец до нас дошли, пока не такие хорошие, как хотелось бы, но положительная динамика есть. Рассчитываем, что сегодня-завтра Лере поставят в номер велотренажёр и организуют прогулку на воздухе (хоть последнее и запрещено правилами). Лера уже улыбается, и это самое главное», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

Сегодня, 5 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт смешанная биатлонная эстафета. Начало — в 12:00 мск.

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