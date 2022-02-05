Кристина Резцова ушла на штрафной круг в смешанной эстафете на Олимпиаде

Российская биатлонистка Кристина Резцова ушла на штрафной круг после стрельбы стоя на втором этапе смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

На первом этапе за Россию выступала Ульяна Нигматуллина. Далее выступят Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.



В нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону была проведена одна смешанная эстафета. На этапе в Оберхофе (Германия) сборная России в составе Максима Цветкова, Александра Поварницына, Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой заняла пятое место. Победу одержала команда Норвегии.



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