Кристина Резцова: год назад лежала в роддоме, а теперь с бронзовой медалью Олимпиады

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итоги своего выступления на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Естественно, на Олимпиаду я ехала за золотом. Но сложилось так, как сложилось. Считаю, что круто сложилось. То есть я реально в каждой гонке боролась за эту золотую медаль.
Что было год назад? Лежу в роддоме и вижу свою дочку. Тогда вообще не знала, буду ли бегать. Ровно через год завоёвываю бронзовую олимпийскую медаль. Для нашего вида спорта год — это очень мало. Путь, который я прошла за этот год, — это было ни хрена не легко.
Люди шли равномерно четыре года к Олимпиаде, исправляя какие-то ошибки. А я максимально всё сжала, при этом ещё каждый день воспитывала дочь, до самого отъезда на Кубок мира. Считаю, что приезжала на эту Олимпиаду достойно подготовленной», — сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».
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