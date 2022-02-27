Смольский — о возвращении биатлонистов в Беларусь: основная провокация есть — решение IBU

Белорусский биатлонист Антон Смольский отреагировал на возвращение национальной команды домой и пожелания соблюдать осторожность во время поездки.
«Основная провокация уже есть — это решение IBU», — приводит слова Смольского «Спутник Беларусь».
Напомним, согласно решению IBU, биатлонисты России и Беларуси поражаются в праве представлять свои страны. Запрещено использование гимнов, национальных флагов, какой-либо иной символики. Также не начисляются очки в зачёт Кубка наций.
Сборная Беларуси свой заключительный февральский сбор проводила в Рамзау (Австрия), однако вместо поездки в Германию отправилась домой в Беларусь. Ранее в планах значилось участие в этапе Кубка мира по биатлону, который пройдёт в Контиолахти (Финляндия) с 3 по 6 марта 2022 года.
До конца сезона должны состояться ещё три этапа Кубка мира: в Контиолахти (Финляндия, 3-6 марта), в Отепя (Эстония, 10-13 марта) и в Хольменколлене (Норвегия, 17-20 марта).
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