Сборная Беларуси по биатлону вернулась в страну
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Сборная Беларуси по биатлону, которая вслед за Россией снялась с оставшихся этапов Кубка мира по биатлону, вернулась в страну. Об этом сообщается в телеграм-канале «Референт рая».
«Двигаемся уже по Беларуси», — сказал старший тренер женской национальной команды Олег Рыженков.
«Мы уже в Раубичах», — добавил Антон Смольский.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал решение, согласно которому белорусские и российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBU только в нейтральном статусе. Оно было принято на фоне проведения Россией военной спецоперации на Донбассе. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.
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