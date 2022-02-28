Сборная Беларуси по биатлону вернулась в страну

Сборная Беларуси по биатлону, которая вслед за Россией снялась с оставшихся этапов Кубка мира по биатлону, вернулась в страну. Об этом сообщается в телеграм-канале «Референт рая».

«Двигаемся уже по Беларуси», — сказал старший тренер женской национальной команды Олег Рыженков.

«Мы уже в Раубичах», — добавил Антон Смольский.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал решение, согласно которому белорусские и российские спортсмены могут выступать на соревнованиях под эгидой IBU только в нейтральном статусе. Оно было принято на фоне проведения Россией военной спецоперации на Донбассе. По отношению к Беларуси спортивные санкции применяются, так как Минск предоставил свою территорию для размещения российской военной техники.