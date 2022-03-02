Жаклен отреагировал смайлами на пост Йоханнеса Бё о досрочном окончании сезона. Тот оценил
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен отреагировал на пост пятикратного олимпийского чемпиона, норвежца Йоханнеса Бё в «Инстаграме», в котором тот объявил о досрочном для себя завершении сезона-2021/2022 Кубка мира. Жаклен оставил в комментариях три плачущих смайла.
«Не надо плакать. Теперь тебе легче будет победить», — ответил ему Бё.
Йоханнес Бё является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса». В данный момент Бё-младший занимает пятую строчку в общем зачёте Кубка мира. В текущем сезоне IBU запланировано проведение ещё трёх этапов КМ, а именно в Контиолахти (Финляндия), Отепя (Эстония) и Осло (Норвегия).
Напомним, сборная России по биатлону не выступит на заключительных этапах текущего сезона Кубка мира.
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