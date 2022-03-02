Расписание трансляций этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Контиолахти

С 3 по 6 марта в Контиолахти (Финляндия) пройдёт этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» представляет расписание трансляций.

Биатлон. Кубок мира. Контиолахти, Финляндия. Расписание трансляций

3 марта

16:30 мск — эстафета, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

4 марта

16:30 — эстафета, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).

5 марта

14:45 — спринт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).

17:30 — спринт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 2).

6 марта

14:45 — гонка преследования, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).

16:40 — гонка преследования, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).

В общем зачёте Кубка мира лидирует француз Кентен Фийон Майе. На его счету 636 очков. Вторым идёт его соотечественник Эмильен Жаклен, у него 501 очко. Замыкает тройку норвежец Тарьей Бё (486 очков). У женщин первую тройку составляют норвежка Марте Рёйселанд (651 очко), белоруска Динара Алимбекова (589 очков) и шведка Эльвира Эберг (563 очка). Сборная России не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.