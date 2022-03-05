Четыре немецких биатлониста попали в топ-5 в финале суперспринта на 7-м этапе Кубка IBU

Немецкий биатлонист Филипп Хорн стал победителем суперспринта на седьмом этапе Кубка IBU в швейцарском Ленцерхайде. Спортсмен прошёл дистанцию в 6 км за 17 минут 23,8 секунды и допустил один промах (0+1+0+0) на четырёх огневых рубежах.

Кубок IBU. Этап 7, Ленцерхайде, Швейцария

Суперспринт. 6 км. Мужчины

1. Филипп Хорн (Германия) – 17.23,8 (1)

2. Юстус Штрелов (Германия) – +9,5 (1)

3. Эмильен Клод (Франция) +13,5 (2)

4. Лукас Фрачер (Германия) +24,1 (1)

5. Марко Гросс (Германия) +25,7 (2)

6. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) +31,7 (3)

7. Лорен Фрави (Швейцария) +31,8 (3)

8. Ховард Богетвейт (Норвегия) +44,3 (2)

9. Йоханнес Дале (Норвегия) +49,1 (5)

10. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +49,2 (6).

Также сегодня, 5 марта, в 15:40 мск стартует квалификация женского суперспринта. Финал запланирован на 17:20 мск.