Стал известен состав сборной Беларуси для участия в Кубке и чемпионате России

Стал известен состав сборной Беларуси, которая сегодня, 9 марта, прилетает в Уфу для участия в Кубке России и чемпионате России:
Мужчины: Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Иван Тулатин, Илья Авсеенко, Александр Кошин, Степан Данилов.
Женщины: Динара Алимбекова, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Юлия Ковалевская.
Ожидается, что Смольский, Алимбекова и Лещенко выступят только в Уфе, а на чемпионате России в Тюмени к команде присоединятся Сергей Бочарников и Анна Сола, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Ранее Алимбекова и Сола заявляли о своих намерениях завершить соревновательный сезон досрочно.
Соревнования в столице Башкортостана включают в себя шесть гонок у мужчин и женщин – спринты (финал Кубка России), гонки преследования и масс-старты 60 участников (все в рамках чемпионата России).
- 9 марта 2022
-
16:29
-
14:27
-
13:29
-
13:25
-
08:45
- 8 марта 2022
-
20:31
-
20:09
-
08:28
-
08:12
-
00:51
-
00:31
- 7 марта 2022
-
18:39
-
18:04
-
16:26
-
13:46
-
11:00
-
10:12
- 6 марта 2022
-
20:31
-
20:18
-
19:48
-
18:18
-
18:16
-
17:31
-
17:15
-
17:00
-
16:56
-
16:19
-
15:18
-
14:32
-
13:25
-
13:12
-
12:56
-
09:29
- 5 марта 2022
-
21:03
-
20:06