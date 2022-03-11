Ульяна Нигматуллина: как же было хорошо в Китае…

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка выложила снимок с тренировки.
«Продолжение морозов и солнца. Продолжение тренировок и зарядок. Продолжение своей любимой работы. Как же было хорошо в Китае… Всем здоровья», — подписала она фотографию.
Фото: «инстаграм» ульяны нигматуллиной
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Ульяна Нигматуллина завоевала серебряную медаль в составе женской эстафетной команды и бронзу в смешанной эстафете.
Ранее сообщалось, что Нигматуллина не примет участия в финальном этапе Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Спортсменка потратит это время на восстановление после Олимпиады. При этом Ульяна готовится выступить на чемпионате России – 2022. Соревнования пройдут в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
- 11 марта 2022
-
09:13
-
09:04
- 10 марта 2022
-
21:13
-
17:59
-
17:40
-
17:11
-
13:46
-
12:32
-
07:53
- 9 марта 2022
-
20:03
-
18:46
-
16:29
-
14:27
-
13:29
-
13:25
-
08:45
- 8 марта 2022
-
20:31
-
20:09
-
08:28
-
08:12
-
00:51
-
00:31
- 7 марта 2022
-
18:39
-
18:04
-
16:26
-
13:46
-
11:00
-
10:12
- 6 марта 2022
-
20:31
-
20:18
-
19:48
-
18:18
-
18:16
-
17:31
-
17:15