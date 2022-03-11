Ульяна Нигматуллина: как же было хорошо в Китае…

Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина опубликовала свежее фото на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка выложила снимок с тренировки.

«Продолжение морозов и солнца. Продолжение тренировок и зарядок. Продолжение своей любимой работы. Как же было хорошо в Китае… Всем здоровья», — подписала она фотографию.

Фото: «инстаграм» ульяны нигматуллиной

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Ульяна Нигматуллина завоевала серебряную медаль в составе женской эстафетной команды и бронзу в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что Нигматуллина не примет участия в финальном этапе Кубка России, который пройдёт в Уфе с 12 по 16 марта. Спортсменка потратит это время на восстановление после Олимпиады. При этом Ульяна готовится выступить на чемпионате России – 2022. Соревнования пройдут в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.