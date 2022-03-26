Жаклен рассказал, что не смог достичь поставленных целей на сезон
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Французский биатлонист Эмильен Жаклен подвёл итоги сезона. Он признался, что не смог выполнить поставленные цели. На Олимпиаде в Пекине (Китай) француз завоевал две серебряные медали в эстафетах, а в общем зачёте Кубка мира занял пятое место.
«Для меня этот год был очень сложным. Обещал себе, что смогу добиться успеха в личных гонках на Олимпиаде, обещал, что смогу преодолеть сложные обстоятельства, но мне это не удалось.
В то же время я рад, что боролся, решил проблемы с оружием. Могу лишь поблагодарить своих партнёров, друзей, семью, наш персонал и врачей, тренеров, они старались сделать для меня всё лучшее.
Сейчас настало время отдохнуть. А дальше уже взяться за работу. Спасибо за вашу поддержку», — цитирует француза Ski-Nordique.
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