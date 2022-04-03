Симон Фуркад заявил, что подвергся травле в социальных сетях после поддержки россиян

Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад выступил с обращением.
Ранее стало известно, что на юниорском чемпионате мира Фуркад, который присутствовал там в качестве тренера, разорвал французский флаг, чтобы сделать из него российский. Так спортсмен поддержал россиян, которых отстранили.
«Со вчерашнего дня мои социальные сети очень оживились. После интервью российским СМИ, где я заявил, что решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований контрпродуктивно, я получил сотни враждебных сообщений.
Проясню раз и навсегда: я не поддерживаю военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и не поддерживаю российское правительство! Так достаточно ясно?
Также хочу напомнить, что я достаточно зрелый, чтобы иметь возможность занимать собственную позицию, поэтому у вас нет необходимости вовлекать моего брата в дискуссию. Пожалуйста, позвольте ему отстраниться от этой дискуссии», — написал Фуркад-старший в своих социальных сетях.
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