Симон Фуркад заявил, что подвергся травле в социальных сетях после поддержки россиян

Чемпион мира, бывший французский биатлонист Симон Фуркад выступил с обращением.

Ранее стало известно, что на юниорском чемпионате мира Фуркад, который присутствовал там в качестве тренера, разорвал французский флаг, чтобы сделать из него российский. Так спортсмен поддержал россиян, которых отстранили.

«Со вчерашнего дня мои социальные сети очень оживились. После интервью российским СМИ, где я заявил, что решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований контрпродуктивно, я получил сотни враждебных сообщений.

Проясню раз и навсегда: я не поддерживаю военную спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и не поддерживаю российское правительство! Так достаточно ясно?

Также хочу напомнить, что я достаточно зрелый, чтобы иметь возможность занимать собственную позицию, поэтому у вас нет необходимости вовлекать моего брата в дискуссию. Пожалуйста, позвольте ему отстраниться от этой дискуссии», — написал Фуркад-старший в своих социальных сетях.