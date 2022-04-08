Александр Касперович решил уйти с поста главного тренера сборной Болгарии по биатлону
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Российский тренер Александр Касперович рассказал, что у него не получится продлить контракт со сборной Болгарии по биатлону. Касперович является главным тренером национальной команды Болгарии с сезона-2020/2021.
«Мой контракт истекает 30 апреля, болгарская федерация уже предложила его продлить. В ближайшие дни я должен дать им ответ. Вот только слишком уж много сейчас бытовых и организационных трудностей.
Чтобы продолжить работу, нужно продлевать срок действия визы. У меня есть вид на жительство, но он не даёт право нахождения в шенгенской зоне. Всё это очень сложно… Думаю, продлить контракт у нас никак не получится», — цитирует специалиста Betonmobile.
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