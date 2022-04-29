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Михаил Шашилов назвал единственную биатлонистку, предъявившую претензии на первом этапе КМ

Михаил Шашилов назвал единственную биатлонистку, предъявившую претензии на первом этапе КМ
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Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что биатлонистка Светлана Миронова предъявляла ему претензии на первом этапе сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону, который прошёл в Эстерсунде (Швеция). Шашилов прокомментировал реплику, что на первых этапах получалось далеко не всё и что некоторые спортсменки даже предъявляли ему претензии в Эстерсунде.

«Одна спортсменка: Миронова. Как отвечал? Существует аналитика прохождения подъёмов и спусков, всё было рассказано и показано. Какие-то основания для упрёка, возможно, имелись.

Готов взять на себя методическую ошибку, которая могла сказаться впоследствии: немножко поздно провёл повторную тренировку. Хотя бы на день раньше, было бы правильнее. Шла жёсткая работа, с учётом гор мышцы оказались не полностью готовы к скоростной нагрузке. Но не считаю, что это сыграло огромную роль, просто помарка, которой можно было избежать. Больше не в чем себя упрекнуть, на первых этапах всегда есть нюансы», — цитирует тренера «Матч ТВ».

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