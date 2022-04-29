Михаил Шашилов назвал единственную биатлонистку, предъявившую претензии на первом этапе КМ

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что биатлонистка Светлана Миронова предъявляла ему претензии на первом этапе сезона-2021/2022 Кубка мира по биатлону, который прошёл в Эстерсунде (Швеция). Шашилов прокомментировал реплику, что на первых этапах получалось далеко не всё и что некоторые спортсменки даже предъявляли ему претензии в Эстерсунде.
«Одна спортсменка: Миронова. Как отвечал? Существует аналитика прохождения подъёмов и спусков, всё было рассказано и показано. Какие-то основания для упрёка, возможно, имелись.
Готов взять на себя методическую ошибку, которая могла сказаться впоследствии: немножко поздно провёл повторную тренировку. Хотя бы на день раньше, было бы правильнее. Шла жёсткая работа, с учётом гор мышцы оказались не полностью готовы к скоростной нагрузке. Но не считаю, что это сыграло огромную роль, просто помарка, которой можно было избежать. Больше не в чем себя упрекнуть, на первых этапах всегда есть нюансы», — цитирует тренера «Матч ТВ».
Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:
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