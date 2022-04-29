Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей зарплаты

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей зарплаты
Комментарии

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, сколько зарабатывает в месяц.

«Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в ЦСП и на четверти в СБР (Центр спортивной подготовки и Союз биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата»). В сумме набегает 25 тысяч [рублей] в месяц. Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва. В этом плане спокоен.

За мной тыл, моё училище, мои спортсмены. Может, потому и проще в определённом смысле. Не рассматриваю сборную как источник дохода, больше хочется что-то дать, привнести. Спасибо Виктору Майгурову, который это понимает: «Хочешь делать — делай». У нас с ним нормальный контакт, почти всегда идёт навстречу, лишь изредка приходится убеждать. А люди по привычке думают, что держусь за какие-то оклады, пайки, экипировку. Дома, честное слово, с этим порядок, а кое-что и получше организовано», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

В лыжных гонках и биатлоне окончательно запретили фтор. Что это значит для России и мира? В лыжных гонках и биатлоне окончательно запретили фтор. Что это значит для России и мира?

Неожиданный успех российских биатлонисток в эстафете на ОИ-2022:

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022