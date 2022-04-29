Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов раскрыл размер своей зарплаты

Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, сколько зарабатывает в месяц.

«Открою секрет: практически не получаю зарплату в национальной команде. Состою на четверти ставки в ЦСП и на четверти в СБР (Центр спортивной подготовки и Союз биатлонистов России. — Прим. «Чемпионата»). В сумме набегает 25 тысяч [рублей] в месяц. Остальное — в Екатеринбурге, в училище олимпийского резерва. В этом плане спокоен.

За мной тыл, моё училище, мои спортсмены. Может, потому и проще в определённом смысле. Не рассматриваю сборную как источник дохода, больше хочется что-то дать, привнести. Спасибо Виктору Майгурову, который это понимает: «Хочешь делать — делай». У нас с ним нормальный контакт, почти всегда идёт навстречу, лишь изредка приходится убеждать. А люди по привычке думают, что держусь за какие-то оклады, пайки, экипировку. Дома, честное слово, с этим порядок, а кое-что и получше организовано», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

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